Politico: Министр энергетики США может подать в отставку

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-04T06:34:40+03:00

По данным газеты, Рик Пери оказался втянут в громкий политический скандал из-за поездки в Киев на инаугурацию Зеленского

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Министр энергетики США Рик Перри может подать в отставку на фоне громкого политического скандала, который грозит импичментом президенту страны Дональду Трампу, сообщает газета Politico.

По ее данным, Перри уйдет со своего поста в конце ноября, а ведомство, скорее всего, возглавит его первый заместитель Дэн Бруйетт. Одни источники издания утверждают, что министр оказался «втянут в расследование дела в рамках импичмента» из-за поездки в Киев на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, другие же говорят, что его грядущая отставка не имеет никакого отношения к Незалежной.

Между тем, в американском Минэнерго в ответ на просьбу издания Politico прокомментировать эту информацию сказали, что ничего не знают о возможном уходе своего начальника с поста, подчеркнув, что Перри «продолжает возглавлять ведомство и горд тем, что состоит в команде президента Дональда Трампа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU