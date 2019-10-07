Володин заявил, что Москва ждет извинений от президента Грузии
Саломе Зурабишвили неоднократно делала антироссийские заявления
Изменить размер текста:
Москва ждет извинений от президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно позволяла себе антироссийские высказывание. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что Грузия постоянно оказывается в числе стран-сателлитов США, которые инициируют антироссийскую повестку в Парламентской ассамблее Совета Европы, и развивать двусторонние отношения в таких условиях невозможно.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»