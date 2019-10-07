Володин заявил, что Москва ждет извинений от президента Грузии

СЕГОДНЯ 22:21 2019-10-07T22:21:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва ждет извинений от президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно позволяла себе антироссийские высказывание. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Грузия постоянно оказывается в числе стран-сателлитов США, которые инициируют антироссийскую повестку в Парламентской ассамблее Совета Европы, и развивать двусторонние отношения в таких условиях невозможно.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU