2019-10-26T03:31:37+03:00
Политика

Трамп пригрозил Турции «широкомасштабными санкциями» за удары по курдам в Сирии

По словам президента США, пока все идет хорошо: «нефть находится в безопасности», а американские солдаты покидают территорию САР
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции «широкомасштабными санкциями», если турецкие военные откроют огонь по курдским отрядам, покидающим зону безопасности на севере Сирии.

«Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы. Нет необходимости повторять, что в случае нарушений будут введены широкомасштабные санкции», - написал он на своей странице в Twitter.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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