Ведущий программы «60 минут» выгнал из студии украинского политолога
На телеканале «Россия 1» вспыхнул очередной скандал с участием «украинского политолога»: ведущий программы «60 минут» Евгений Попов во время пятничного эфира выгнал из студии главу правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана.
Напомним, это далеко не первый скандал с участием украинских «экспертов» и «политологов». Как писал сайт kp.ru, их уже неоднократно выгоняли с разных программ на российском телевидении. Например, того же Непогодина за высказывания о Степане Бандере в прямом эфире изгнал ведущий передачи «Кто против» Владимир Соловьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU