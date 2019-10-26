2019-10-26T05:51:47+03:00
Общество

Ведущий программы «60 минут» выгнал из студии украинского политолога

Гость из Киева обвинил Евгения Попова в хамстве и угрозах, а когда журналист потребовал объяснений, потребовал его не перебивать
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На телеканале «Россия 1» вспыхнул очередной скандал с участием «украинского политолога»: ведущий программы «60 минут» Евгений Попов во время пятничного эфира выгнал из студии главу правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана.

Напомним, это далеко не первый скандал с участием украинских «экспертов» и «политологов». Как писал сайт kp.ru, их уже неоднократно выгоняли с разных программ на российском телевидении. Например, того же Непогодина за высказывания о Степане Бандере в прямом эфире изгнал ведущий передачи «Кто против» Владимир Соловьев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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