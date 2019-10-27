«Киев не готов к разведению войск»: Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

СЕГОДНЯ 03:52 2019-10-27T04:07:59+03:00

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Беседа президента Украины Владимира Зеленского с националистами в Донбассе «на повышенных тонах» показала, что власти незалежной не готовы к разведению войск, и встреча лидеров стран «нормандской четверки» откладывается на неопределенный срок, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО», - так он прокомментировал спор главы соседнего государства с бойцами Нацкорпуса на своей странице в Twitter.

«Да, готовность нулевая», - добавил Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в соцсетях появилась видеозапись перепалки Зеленского с одним из добровольцев Нацкорпуса в населенном пункте Золотое, откуда по «формуле Штайнмайера» должны быть выведены украинские военные.

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

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Как президент Украины съездил в Золотое и включал там «быкование» в беседе с «нациками» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU