Захарова ответила на заявление Киева об «опыте войны с Россией»

СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-27T04:56:03+03:00

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такого «опыта самоуничтожения», как у Украины, нет ни у одной другой страны

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Киев может поделиться с НАТО только уникальным «опытом самоуничтожения», которого действительно нет ни у одной другой страны. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который на днях заявил, что незалежная может делиться с Североатлантическим альянсом «опытом пятилетней войны с Россией».

«Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми – подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен», - иронично отметила дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава украинского оборонного ведомства после встречи с коллегами из стран НАТО в Брюсселе заявил, что отношения Киева с Альянсом вышли на новый, «партнерский» уровень, и в НАТО «понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам», а «наш успех — это успех всего цивилизованного мира».

Мария Захарова задалась вопросом, о каком «успехе» идет речь, и, перечислив несколько сомнительных «перемог» незалежной за последние пять лет, продолжила: «Неужели, это он о военном успехе? Сложно поверить в это на фоне сегодняшнего диалога президента Украины с вооружёнными жертвами «успеха» о том, что «есть демократия, а есть ситуация в стране, и что он, президент, не лох и не лопух».

«Это и есть «опыт пятилетней войны с Россией, который Украина может дать Альянсу»? – подытожила она, проиллюстрировав свою публикацию видеороликом перепалки Зеленского с добровольцами Нацкорпуса в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU