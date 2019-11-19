«Это было смешно»: Сотрудник СНБ США рассказал, как ему предлагали стать министром обороны Украины

19 Нояб. 23:28 2019-11-19T23:53:25+03:00

С такими признаниями американский офицер выступил на слушаниях по импичменту Трампа в конгрессе

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На слушаниях в комитете по разведке палаты представителей конгресса, где давали показания свидетели по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, американский подполковник Александр Виндман сделал неожиданное признание: ему трижды предлагали стать министром обороны Украины.

Дело в том, что Виндман, который с прошлого года занимает должность директора по европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) и является специалистом по Украине, родился в Киеве. А в 1979 году, когда ему было четыре года, его семья переехала в Штаты и поселилась в Нью-Йорке.

По словам подполковника, впервые предложение возглавить Минобороны Незалежной ему поступило в мае, когда он приехал в родной город на инаугурацию Владимира Зеленского. Исходила эта идея от теперь уже бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка, передает ТАСС.

Причем Виндман утверждает, что тот «сделал это предложение три раза», но он «каждый раз отказывал», а когда вернулся из Незалежной домой, доложил обо всем начальству «уведомил соответствующие подразделения контрразведки». Офицер армии США подчеркнул, что «не оставлял дверь открытой» для этого предложения, хоть и считает, что для него «было бы большой честью» возглавить украинское военное ведомство.

«Я американец, меня привезли сюда младенцем. Я немедленно отклонял все эти предложения», - убеждал Виндман конгрессменов.

«Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента из-за получившего скандальную огласку телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU