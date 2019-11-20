Нетаньяху твердо решил сделать Иорданскую долину частью Израиля

СЕГОДНЯ 01:28 2019-11-20T01:41:50+03:00

Израильский премьер призвал лидеров партий сформировать правительство для аннексии территории на Западном берегу Иордана

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, перед парламентскими выборами обещавший согражданам сделать Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря территориями еврейского государства, твердо решил воплотить эту идею в жизнь.

Накануне он объявил израильтянам, что призвал лидера блока «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые») Бени Ганца и главу партии «Наш дом – Израиль» Авигдора Либермана «сформировать правительство национального единства, которое защитило бы Израиль и аннексировало бы долину реки Иордан».

Видеообращение премьер-министра к гражданам страны опубликовано на его странице в Twitter. Биньямин Нетаньяху убежден, что грех не воспользоваться шансом, подаренным Тель-Авиву Вашингтоном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты больше не считают, что строительство израильских поселений на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право.

ИСТОЧНИК KP.RU