2019-12-19T15:39:57+03:00
В мире

Лондонский суд огласил даты слушаний по вопросу экстрадиции Ассанжа

Сам создатель Wikileaks присутствовал на заседании через видеосвязь
Ася КУЗНЕЦОВА
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Заседания пройдут 14 и 23 января, а также 7 и 24 февраляЗаседания пройдут 14 и 23 января, а также 7 и 24 февраляФото: REUTERS
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Вестминстерский магистратский суд Лондона 19 декабря определил порядок и даты слушаний по делу экстрадиции Джулиана Ассанжа. Основатель Wikileaks присутствовал на заседании по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.

Подсудимый на заседании выглядел достаточно бодрым, ответил на дежурные вопросы судьи, ответил на вопросы судьи и листал материалы заседания в течение суда, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Адвокат журналиста заявил, что Ассанж имеет трудности с доступом к материалам дела, находясь в тюрьме. В конце заседания судья и защита согласовали даты слушаний на январь и февраль. Заседания пройдут 14 и 23 января, а также 7 и 24 февраля. Адвокаты добавили, что они будут готовы к указанным датам.

Также в конце судебного процесса один из присутствующих встал и выкрикнул "Вы судите невиновного человека, который раскрыл миру правду!".

Ранее сайт kp.ru писал, что Джулиан Ассанж скрывался с 2012 года в лондонском посольстве Эквадора от обвинений в сексуальных домогательствах, предъявленных ему в Швеции в 2010 году. 11 апреля его арестовали по запросу США и приговорили к 11 месяцам тюрьмы за нарушение выхода под залог. В мае американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации и направили Лондону запрос об экстрадиции.

Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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