В России ответили на заявление ЕС о запуске поездов по Крымскому мосту

СЕГОДНЯ 00:06 2019-12-24T00:23:19+03:00

Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что претензии Евросоюза или протесты Киева не помешают движению транспорта по переправе

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Комментируя заявление Евросоюза о запуске поездов по Крымскому мосту, депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что это внутреннее дело России, и «никакие заявления ЕС или протесты Киева» не помешают движению транспорта по переправе.

Ранее в европейской службе внешних связей назвали запуск пассажирских поездов по мосту через Керченский пролив без согласия Киева «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», а также заявили, что сам мост якобы мешает судоходству.

Руслан Бальбек отметил, что все идущие в украинские порты суда беспрепятственно проходят через российские территориальные воды, а утвержденный график позволяет избежать столпотворения в проливе.

Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, говоря о претензиях Евросоюза и Незалежной назвал их «несостоятельными» и «политизированными». Он напомнил, что Украина, в одностороннем порядке прекратив железнодорожное сообщение, «самостоятельно изолировалась от Крыма», и Киев уже более пяти лет не имеет никакого отношения ни к полуострову, ни к его жителям.

«Крым давно является законной и неотъемлемой частью России, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, на полуостров прибыл первый за пять лет пассажирский поезд. Украинский МИД направил Москве ноту протеста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU