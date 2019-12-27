2019-12-27T23:04:56+03:00
Общество

В Кремле пока не получали ответа на приглашение на День Победы от Трампа и Ким Чен Ына

Владимир Путин пригласил американского президента на 9 мая в Москву во время встречи в Осаке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп отреагировал на приглашение прилететь в Москву "с энтузиазмом"Дональд Трамп отреагировал на приглашение прилететь в Москву "с энтузиазмом"Фото: REUTERS
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Американский и Северокорейский лидеры пока не ответили на приглашение Кремля принять участие в праздновании 75-летия Победы. Официальные приглашения отправлены в большинство столиц Европейских стран, так, например, свое участие подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. В праздновании знаковой не только для России, но и для всего мира даты, примут участие премьер-министр Индии Нарендру Моди, президент Сербии Александр Вучич.

Американского президента лично во время встречи в японской Осаке пригласил в Москву Владимир Путин. Как сообщили в МИД, Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на предложение, но официального ответа из Белого дома пока не поступало. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также сообщил - в Кремле ожидают ответа от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Владимир Путин во время саммита "большой двадцатки" сообщил, что в России будут рады, если лидеры стран отреагируют на приглашение участвовать в Параде Победы, но даже если у президентов и представителей правительств не получится прилететь в Москву, то праздник в честь 75-летия Победы в российской столице "все равно отметят достойно".

Моди приедет в Москву на День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Кремле пока не получали ответа на приглашение на День Победы от Трампа и Ким Чен Ына
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