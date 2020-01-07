2020-01-07T17:56:42+03:00
В мире

Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за пожаров

Животные потребляют слишком много воды, которая нужна для тушения огня
Ася КУЗНЕЦОВА
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Организованное уничтожение 10 тысяч верблюдов пройдёт в течение пяти дней на севере АвстралииОрганизованное уничтожение 10 тысяч верблюдов пройдёт в течение пяти дней на севере АвстралииФото: REUTERS
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Правительство Австралии приняли решение об убийстве нескольких тысяч верблюдов из-за нехватки воды в результате лесных пожаров, охвативших большую часть континента. Об этом сообщает издание The Hill.

Власти считают, что на верблюдов уходит слишком много воды, которая сейчас необходима для тушения пожаров. Организованное уничтожение 10 тысяч верблюдов пройдёт в течение пяти дней на севере Австралии. Эта часть страны населена в большей степени аборигенами — коренными жителями. Из-за засухи, начавшейся во время лесных пожаров, животным необходимо больше воды, чем обычно. Это приводит к «хаосу в местных общинах».

Отмечается, что в поисках воды верблюды проникают в жилые дома, разрушая их и объекты вокруг.

Австралия страдает от лесных пожаров с сентября 2019 года. Огонь уже унёс жизни 19 людей и нескольких миллионов животных. Снимки из космоса показали, что огнём объята уже большая часть континента.

Лесные пожары в Австралии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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