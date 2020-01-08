2020-01-08T01:50:17+03:00
Политика

Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты проведут рабочую встречу в Турции
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем ВостокеПутин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем ВостокеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Турцию обсудит с лидером этой страны Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Также одной и тем для обсуждения станут напряженные отношения между Вашингтоном и Ираном на фоне случившегося в Багдаде.

Об этом сообщил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о темах для беседы глав государств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в программе визита Путина в Стамбул церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Она запланирована на 8 января. В столицу республики российский лидер прибыл 7 января, после визита в Дамасск, где провел с переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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