2020-01-11T03:48:03+03:00
В мире

Пентагон выделил дополнительно $135 миллионов на военную базу в Кувейте

Минобороны США уточнило, что деньги предназначены на поддержание функционирования базы Арифжан и обеспечение ее безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон выделил дополнительно $135 миллионов на содержание передовой базы США в КувейтеПентагон выделил дополнительно $135 миллионов на содержание передовой базы США в КувейтеФото: REUTERS
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Пентагон выделил американской компании Vectrus Systems, отвечающей за работу и содержание передовой базы развертывания войск Арифжан в Кувейте, где размещены, в основном, сухопутные войска Вооруженных сил Соединенных Штатов, дополнительно 134,49 миллиона долларов.

В сообщении министерства обороны США уточняется, что эти деньги предназначены на поддержание функционирования военной базы в Кувейте и обеспечение ее безопасности.

«Работы будут выполняться на базе Арифжан в Кувейте до 28 сентября 2020 года», - цитирует ТАСС заявление американского Минобороны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пентагон объявил о переброске в Кувейт более четырех тысяч военнослужащих. В ведомстве пояснили, что группировка войск США на Ближнем Востоке наращивается в связи с усиливающейся напряжённостью после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада.

Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Сулеймани, а в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке более 20 ракет.

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Убийство генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани подводит мир на порог нового военного конфликта. Ведь ликвидировали его ракетным ударом в аэропорту Багдада по личному приказу Дональда Трампа, грубо поправ международное право (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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