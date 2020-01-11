2020-01-11T12:58:40+03:00
Общество

В Госдуме осудили Иран за действия, которые привели к крушению украинского Boeing 737

В палате федерального собрания уточнили, что помнят и о США, спровоцировавших Исламскую Республику на ракетный удар
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Госдуме осудили Иран за действия, которые привели к крушения украинского Boeing 737В Госдуме осудили Иран за действия, которые привели к крушения украинского Boeing 737Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в палате федерального собрания осуждают действия Ирана, которые привели к авиакатастрофе под Тегераном. По его словам, в парламенте также помнят и о роли США в сложившейся ситуации.

- Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части. Но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки, - сказал Швыткин в интервью для РИА Новости.

По мнению парламентария, действия США не соответствуют нормам современного международного права. Иран, как подчеркнул Швыткин, публично во всем признался и пригласил все заинтересованные стороны к расследованию, не стал ничего скрывать, что, по его мнению, заслуживает отдельного внимания.

- То, что Иран сбил украинский Boeing - это не позиция государства Иран, а частная ошибка одного из лиц. Неправильно нажал ту же кнопку, пуск произвел неправильно, - резюмировал Швыткин, акцентируя внимание, что поверить в непреднамеренность Ирана можно.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что глава иранского МИД Джавад Зариф назвал причину трагедии. В самолет попала ракета. По его словам, авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". Причем ранее в Исламской Республике заявили "версия с попаданием в самолет ракеты исключена". Президент Исламской республики заявил, что расследование крушения украинского Boeing 737 в Тегеране будет продолжено, а виновного накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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