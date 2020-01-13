2020-01-13T04:41:53+03:00
В мире

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Об этом сообщил советник Трампа, посетовав, что Ким Чен Ын ничего не подарил главе Белого дома не Рождество
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'БрайенСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О'БрайенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Вашингтон предложил Пхеньяну продолжить переговоры в Стокгольме.

«Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября», - сказал он в интервью изданию Axios.

По словам О'Брайена, представители американской администрации «через множество каналов дали понять» руководству КНДР, что хотят вернуть переговоры «в правильное русло», чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнил свои обещания по денуклеаризации.

Он также отметил, что Пхеньян пока не проводит никаких новых испытаний, хоть глава КНДР и намекал на какой-то «рождественский подарок». По мнению советника Трампа, это «хороший знак». О'Брайен напомнил, что президент США ожидал от Ким Чен Ына вазу.

«Мы не получили ни вазу, ни какой-нибудь другой рождественский подарок. Это представляется позитивным развитием событий», - подчеркнул он.

Напомним, переговоры в Стокгольме были сорваны, потому что, как сказал посол КНДР, «США явились с пустыми руками». Однако в госдепартаменте заявили, что всё не так, на самом деле дискуссии «были хорошими».

А 31 декабря, как писал сайт kp.ru, Ким Чен Ын пообещал вскоре показать миру «новое стратегическое оружие» Пхеньяна, намекнув, что оно станет для Америки «рождественским подарком». Трамп то ли в шутку, то ли всерьез предположил, что лидер КНДР пришлет ему к празднику восточную вазу. Кстати, сам он потом поздравил Ким Чен Ына с днем рождения.

Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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