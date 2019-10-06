Госдепартамент США доволен переговорами с КНДР в Стокгольме
Северокорейская делегация, объявившая о провале переговоров с американцами в Стокгольме, неверно отобразила ситуацию, на самом деле дискуссии «были хорошими», заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
«Высказывания делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних обсуждений, продлившихся восемь с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР», - сказала руководитель пресс-службы госдепа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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