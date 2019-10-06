Госдепартамент США доволен переговорами с КНДР в Стокгольме

СЕГОДНЯ 00:12 2019-10-06T00:12:52+03:00

Переговорщик по ядерным вопросам Северной Кореи Ким Мён Гил (в центре) объявляет о провале переговоров с США в Стокгольме Фото: REUTERS

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Северокорейская делегация, объявившая о провале переговоров с американцами в Стокгольме, неверно отобразила ситуацию, на самом деле дискуссии «были хорошими», заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

«Высказывания делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних обсуждений, продлившихся восемь с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР», - сказала руководитель пресс-службы госдепа.

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ИСТОЧНИК KP.RU