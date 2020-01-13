2020-01-13T11:23:46+03:00
В мире

Рауль Хаджимба не станет больше баллотироваться на пост президента Абхазии

Он подал в отставку после требований оппозиции
Ася КУЗНЕЦОВА
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9 января протестующие в Сухуме взяли штурмом здание Администрации президента с требованием отставки Хаджимбы / Фото: пресс-служба главы республики Абхазия9 января протестующие в Сухуме взяли штурмом здание Администрации президента с требованием отставки Хаджимбы / Фото: пресс-служба главы республики Абхазия
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Подавший в отставку с поста президента Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

Хаджимба, который был главой республики с 2014 года и был переизбран в сентябре 2019 года, направил в парламент заявление о сложении полномочий.

Также сообщается, что после того, как представители оппозиции четыре дня удерживали под контролем здание Администрации президента, из него пропали все награды Рауля Хаджимбы, были вскрыты все сейфы, а также разграблена оружейная комната.

Напомним, что 9 января протестующие в Сухуме взяли штурмом здание Администрации президента с требованием отставки Хаджимбы. Парламент республики после этого обратился к нему с призывом сложить полномочия добровольно.

10 января Верховный суд Абхазии признал недействительными итоги выборов президента и постановил назначить дату новых выборов. Они пройдут 22 марта.

Митингующие продолжают акцию у здания администрации президента в Сухуми.На кадрах видно, как люди подходят к зданию администрации президента, из окон здания выбиты стекла

ИСТОЧНИК KP.RU

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