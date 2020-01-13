Рауль Хаджимба не станет больше баллотироваться на пост президента Абхазии
Подавший в отставку с поста президента Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.
Хаджимба, который был главой республики с 2014 года и был переизбран в сентябре 2019 года, направил в парламент заявление о сложении полномочий.
Также сообщается, что после того, как представители оппозиции четыре дня удерживали под контролем здание Администрации президента, из него пропали все награды Рауля Хаджимбы, были вскрыты все сейфы, а также разграблена оружейная комната.
Напомним, что 9 января протестующие в Сухуме взяли штурмом здание Администрации президента с требованием отставки Хаджимбы. Парламент республики после этого обратился к нему с призывом сложить полномочия добровольно.
10 января Верховный суд Абхазии признал недействительными итоги выборов президента и постановил назначить дату новых выборов. Они пройдут 22 марта.
Митингующие продолжают акцию у здания администрации президента в Сухуми.На кадрах видно, как люди подходят к зданию администрации президента, из окон здания выбиты стекла
ИСТОЧНИК KP.RU