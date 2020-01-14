2020-01-14T08:37:21+03:00
Политика

Трюдо: авиакатастрофу в Иране спровоцировала напряженность в регионе

Премьер Канады упрекнул США за то, что они не предупредили Оттаву об атаке на Сулеймани
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что именно напряженная ситуация вокруг Ирана спровоцировала крушение украинского Boeing в Тегеране.

Политик напомнил, что на борту сбитого Исламской Республикой самолета находились 57 его соотечественников, которые "могли бы сейчас быть дома со своими семьями"

"Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (случившееся) напоминает нам о необходимости напряженно работать над деэскалацией", - сказал глава правительства в интервью Global TV.

Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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