Трюдо: авиакатастрофу в Иране спровоцировала напряженность в регионе

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:37:21+03:00

Премьер Канады упрекнул США за то, что они не предупредили Оттаву об атаке на Сулеймани

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что именно напряженная ситуация вокруг Ирана спровоцировала крушение украинского Boeing в Тегеране.

Политик напомнил, что на борту сбитого Исламской Республикой самолета находились 57 его соотечественников, которые "могли бы сейчас быть дома со своими семьями"

"Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (случившееся) напоминает нам о необходимости напряженно работать над деэскалацией", - сказал глава правительства в интервью Global TV.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU