Трюдо: авиакатастрофу в Иране спровоцировала напряженность в регионе
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что именно напряженная ситуация вокруг Ирана спровоцировала крушение украинского Boeing в Тегеране.
Политик напомнил, что на борту сбитого Исламской Республикой самолета находились 57 его соотечественников, которые "могли бы сейчас быть дома со своими семьями"
"Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (случившееся) напоминает нам о необходимости напряженно работать над деэскалацией", - сказал глава правительства в интервью Global TV.
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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