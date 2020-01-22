Boeing намерен возобновить эксплуатацию самолетов 737 MAX к середине 2020 года

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:49:33+03:00

Представитель компании заявил, что у лайнеров этой серии не выявлено новых технических проблем

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Американская компания Boeing не выявила каких-либо новых технических проблем с самолетами серии 737 MAX и рассчитывает возобновить эксплуатацию этих лайнеров к середине 2020 года. Такое заявление сделал представитель корпорации Даррен Халст.

«Это просто наша оценка всего процесса, темпов продвижения вперед и возможных сроков», - сказал он на конференции Airline Economic в Дублине

Напомним, жертвами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air осенью 2018 года стали 189 человек. Одной из главной причин катастрофы стала ошибки конструкторов, разрабатывавших эту серию лайнера.

10 марта 2019 года по такой же причине разбился самолет в Эфиопии. Погибли 157 граждан 33 стран. После этого полеты Boeing 737 MAX 8 запретили практически по всему миру. Накануне стало известно, что компания 11 лет скрывала неполадки, ставшие причиной авиакатастроф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU