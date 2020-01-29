Пентагон: При обстреле военных баз США в Ираке пострадали 50 американских солдат

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:25:42+03:00

Еще 16 военнослужащих обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие из-за полученных в ночь на 8 января черепно-мозговых травм

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Число американских военнослужащих, пострадавших в ходе иранской атаки на военные базы Соединенных Штатов в Ираке в ночь на 8 января, возросло до полусотни. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл.

По его словам, еще 16 военнослужащих обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие, у них у всех были диагностированы черепно-мозговые травмы. Генерал уточнил, что на сегодняшний день пострадавшими при ракетном обстреле Ирана считаются 50 военнослужащих США.

Кэмпбелл уточнил, что 18 из них отправили лечиться в госпитали Германии, а 31 американец получил медицинскую помощь в Ираке, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Касема Сулеймани, а в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке около 20 ракет. Штаты ввели против Исламской республики новые санкции.

Причем и президент США Дональд Трамп, и представители Пентагона ранее неоднократно заявляли, что американские военнослужащие во время иранской атаки 8 января не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753565" frameborder="0"></iframe> Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU