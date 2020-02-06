Китайский Ухань ежедневно дезинфицируют паровыми пушками и оросителями

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:11:07+03:00

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В китайском Ухане - столице провинции Хубэй - ежедневно проводятся операции по дезинфекции с целью недопущения распространения коронавируса. Паровые пушки и спринклерные оросители развозят по всему городу с помощью грузовиков.

В закрытом Ухане власти занимаются дезинфекцией улиц.

Особое внимание уделяется местам расположения больниц, рынков, мусоросборочных станций, общественных туалетов и других санитарных объектов. Согласно данным местных властей, ежедневно обрабатывается свыше пяти миллионов квадратных метров. Это порядка 240 медицинских учреждений, более 30 изоляторов и около 260 торговых центров.

Дезинфекции в Ухане.

Также принимаются другие профилактические меры. Жителям города раздают маски, специалистам - защитные костюмы и дезинфицирующие средства, передает "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал, что Россия своих граждан из очага распространения инфекции уже эвакуировали. Военными самолетами Китай покинули 144 человека. Ил-76 доставили в Тюмень не только граждан РФ, но еще и нескольких казахов, украинца и одного армянина. Все они две недели проведут в санатории на карантине.

Тем временем, в мире от коронавируса скончались, по последним данным, 565 человек. Число зараженных увеличилось почти до 29 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759111" frameborder="0"></iframe> Улицы в Ухане обрабатывают дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU