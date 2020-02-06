Китайский Ухань ежедневно дезинфицируют паровыми пушками и оросителями
В китайском Ухане - столице провинции Хубэй - ежедневно проводятся операции по дезинфекции с целью недопущения распространения коронавируса. Паровые пушки и спринклерные оросители развозят по всему городу с помощью грузовиков.
В закрытом Ухане власти занимаются дезинфекцией улиц.
Особое внимание уделяется местам расположения больниц, рынков, мусоросборочных станций, общественных туалетов и других санитарных объектов. Согласно данным местных властей, ежедневно обрабатывается свыше пяти миллионов квадратных метров. Это порядка 240 медицинских учреждений, более 30 изоляторов и около 260 торговых центров.
Дезинфекции в Ухане.
Также принимаются другие профилактические меры. Жителям города раздают маски, специалистам - защитные костюмы и дезинфицирующие средства, передает "Синьхуа".
Сайт kp.ru писал, что Россия своих граждан из очага распространения инфекции уже эвакуировали. Военными самолетами Китай покинули 144 человека. Ил-76 доставили в Тюмень не только граждан РФ, но еще и нескольких казахов, украинца и одного армянина. Все они две недели проведут в санатории на карантине.
Тем временем, в мире от коронавируса скончались, по последним данным, 565 человек. Число зараженных увеличилось почти до 29 тысяч.
Улицы в Ухане обрабатывают дезинфицирующими средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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