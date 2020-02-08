2020-02-08T14:19:04+03:00
Политика

Россия направила Франции ноты протеста с требованиями соблюдать права Винника

Москва также потребовала ускорить анализ запроса о выдаче россиянина
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия направила Франции ноты протеста с требованиями соблюдать права ВинникаРоссия направила Франции ноты протеста с требованиями соблюдать права ВинникаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия направила во французский МИД ноты протеста с требованиями соблюдать права россиянин Александр Винник, которого после двух с половиной лет греческой тюрьмы экстрадировали во Францию, а также ускорить анализ запроса о выдаче Москве. Об этом сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.

«В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями (…) обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания», - приводит РИА Новости слова защитника.

Напомним, Винника задержали в Греции по запросу Вашингтона, где считают, что россиянин якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. В апреле прошлого года он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и возобновил свою голодовку, которую он «категорически» отказался прекращать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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