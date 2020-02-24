2020-02-25T00:15:47+03:00
Политика

Кальюлайд: У Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям

Президент страны напомнила, что без отказа от довоенных территорий республику не приняли бы в НАТО
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Эстонии Керсти КальюлайдПрезидент Эстонии Керсти КальюлайдФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник, 24 февраля, прокомментировала слова спикера парламента прибалтийского парламента Хенна Пыллуааса, который в ноябре прошлого года заявил, что Россия «должна вернуть» Таллину «захваченные» территории, восстановив границы по документу, который утратил силу в 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР.

Кальюлайд напомнила, что отказ от довоенных территорий был одним из условий вступления страны в НАТО.

«Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО. Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям», - приводит ее слова РИА Новости.

Стоит отметить, что заявления о признании границ Эстонии в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора от 1920 года и «пяти процентах эстонской земли», якобы «аннексированных» нашей страной, звучат из Таллина со времен распада Советского союза. Как писал kp.ru, эксперты считают, что территориальные претензии Эстонии к нашей стране не имеют никаких оснований.

К слову, на днях эстонский парламент обвинил Россию в «переписывании истории» Второй мировой войны. Против принятия заявления «Об исторической памяти и фальсификации истории» проголосовал только один депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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