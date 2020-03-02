Верующие иранцы целуют и облизывают святыни, чтобы показать своё презрение к коронавирусу

2 Март 2020 2020-03-02T13:40:12+03:00

Момент облизывания двери в мавзолее Фатимы Масуме шииты снимают на видео и публикуют в социальные сети Фото: REUTERS

Иран входит в тройку стран по количеству заражённых

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Жители Ирана, который за последнее время стал одним из главных очагов коронавируса, начали целовать и облизывать шиитские святыни, сообщает Al Arabiya.

Так иранцы демонстрируют своё бесстрашие перед коронавирусом. Они также призывают прессу и власти не нагнетать ситуацию с распространением вируса.

Запущенный флэшмоб называется "Мы не боимся коронавируса". Момент облизывания двери в мавзолее Фатимы Масуме шииты снимают на видео и публикуют в социальные сети. Сама святыня расположена в городе Кум, где сейчас эпицентр заболевания.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Иране от коронавируса скончался член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади, став первой жертвой вируса среди иранских чиновников.

28 февраля правительство России приняло указ о приостановке сообщения с Ираном, а также оформления и выдачи виз гражданам Исламской республики.

27 февраля бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса. Пожилой дипломат был доставлен накануне в одну из больниц Тегерана, где врачи подтвердили у него заражение коронавирусом, которое он получил в Куме.

Также 27 февраля тест на коронавирус нового типа показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

25 февраля заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него подтвержден коронавирус нового типа.

Иранцы облизывают решетки в мавзолее Фатимы Масуме.

ИСТОЧНИК KP.RU