Верующие иранцы целуют и облизывают святыни, чтобы показать своё презрение к коронавирусу
Жители Ирана, который за последнее время стал одним из главных очагов коронавируса, начали целовать и облизывать шиитские святыни, сообщает Al Arabiya.
Так иранцы демонстрируют своё бесстрашие перед коронавирусом. Они также призывают прессу и власти не нагнетать ситуацию с распространением вируса.
Запущенный флэшмоб называется "Мы не боимся коронавируса". Момент облизывания двери в мавзолее Фатимы Масуме шииты снимают на видео и публикуют в социальные сети. Сама святыня расположена в городе Кум, где сейчас эпицентр заболевания.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Иране от коронавируса скончался член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади, став первой жертвой вируса среди иранских чиновников.
28 февраля правительство России приняло указ о приостановке сообщения с Ираном, а также оформления и выдачи виз гражданам Исламской республики.
27 февраля бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса. Пожилой дипломат был доставлен накануне в одну из больниц Тегерана, где врачи подтвердили у него заражение коронавирусом, которое он получил в Куме.
Также 27 февраля тест на коронавирус нового типа показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.
25 февраля заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него подтвержден коронавирус нового типа.
Иранцы облизывают решетки в мавзолее Фатимы Масуме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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