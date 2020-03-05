За день евро подорожал на 2,5 рубля

5 Март 2020 2020-03-05T22:11:38+03:00

За час торгов доллар и евро прибавили почти по рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За час торгов на вечерней сессии курс рубля серьезно ослаб по отношению к доллару и евро.

Доллар обновил максимум за 13 месяцев. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара к рублю вырос на 1,8 рубля и достиг отметки в 67,78 рублей.

Евро также обновил максимум за 13 месяцев. В ходе торгов европейская валюта подорожала на 2,5 рубля, поднявшись до 75,94 рублей за евро.

Напомним, курс рубля находится в шатком состоянии из-за ситуации с коронавирусом. Так 31 января курс рубля упал из-за выявления больных вирусом в России. Через неделю укрепился, но позже евро и доллар продолжили обновлять максимумы.

Днем ранее, 4 марта, рубль начал укрепляться. Курс доллара опустился ниже 66 рублей, а евро – ниже 74 рублей. Так рынки отреагировали решения Федеральной резервной системой (ФРС) снизить ключевую ставку с 1,5 - 1,75% годовых до 1 - 1,25%, которое привело к обвалу фондовых индексов США.

ИСТОЧНИК KP.RU