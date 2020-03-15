2020-03-15T01:07:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Диего Марадону изолировали от футболистов из-за коронавируса

Сам 59-летний тренер аргентинского клуба не болен, просто его здоровьем решили не рисковать
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего МарадонаТренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего МарадонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Легендарного футболиста Диего Марадону, который с сентября 2019 года тренирует аргентинскую футбольную команду клуба «Химнасия и Эсгрима» (Gimnasia y Esgrima, GELP) из города Ла-Плата, изолировали от игроков из-за угрозы заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает радиостанция Radio Provincia со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их данным, сам 59-летний наставник аргентинского клуба не болен, просто руководство команды решило не рисковать его здоровьем.

Отмечается, что сейчас один из лучших футболистов всех времен, в составе сборной Аргентины забивший 34 гола в 91 матче, находится на клубной базе, он живет один в комнате и со своими подопечными общается только по телефону.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на карантин был отправлен весь футбольный клуб «Ювентус». У одного из футболистов итальянской команды — Даниэле Ругани — врачи обнаружили коронавирус. Следом за «Ювентусом» по домам отправились футболисты «Реала».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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