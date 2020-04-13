Коронавирус в Москве, последние новости на 13 апреля 2020: заболели еще 1306 человек, запустили приложение «Стоп-COVID-19»

13 Апр 2020 2020-04-12T21:54:57+03:00

«КП» собрала самые важные новости о коронавирусе в Москве на 13 апреля 2020

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За прошедшие сутки в столице зафиксировали 1306 новых случаев COVID-19. Это больше половины, чем по всей России (всего по стране 2186 инфицированных).

Возраст инфицированных (Москва):

45% - от 18 до 45 лет;

36% - от 46 до 65 лет;

15,5% старше 65 лет (причем почти 5% из них - старше 80 лет);

3,5% - дети.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова: «Вылечилось в столице за последние сутки 188 пациентов (за весь период пандемии - 687 человек)».

Из-за коронавируса москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге:

«Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников».

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк: «По результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий в отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Штрафы для ИП - от 30 до 50 тысяч рублей, и для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Далее. С начала режима самоизоляции 30 жителей Москвы оштрафовали за нарушение правил карантина. Они находились на домашнем лечении, но вопреки всем запретам вышли на улицу.

- За прошедшие сутки зафиксировано 4 таких нарушения, - сообщили в оперативном штабе Москвы. - Всем нарушителям выписали штрафы. И доставили их в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения.

Осторожно, обман! В Москве оживились мошенники, обещающие быстро и недорого оформить спецпропуска. Цена вопроса - 2500 рублей, хотя официальное оформление не стоит ни копейки. Адвокат Леонид Ольшанский: «Чтобы не рисковать, лучше не отсылайте никому сканы своего паспорта. Да и деньги не тратьте».

Власти запустили бесплатное мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» для создания цифровых пропусков. Однако в Москве оно работать не будет. В столице уже реализованы другие технологические решения, позволяющие оформить цифровой пропуск.

В Москве за один день составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности. Жители столицы слонялись по городу, что называется, без дела. В рейде участвовали сотрудники полиции, Департамента торговли и услуг, городских префектур и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

В Москве изменился режим работы роддомов в период самоизоляции. В Департаменте здравоохранения отметили, что будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19.

Обращаться лично к специалистам можно только:

- для постановки на учет по беременности;

- для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики;

- для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб.

ИСТОЧНИК KP.RU