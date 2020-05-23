Знакомые рассказали, чем занимался в Москве захвативший банк Алексей Барышников

23 Май 2020 2020-05-23T19:17:28+03:00

Друзья не могут поверить, что Алексей мог пойти на захват заложников

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В беседе с «КП» друзья Алексея Барышникова, захватившего заложников в отделении «Альфа банка» в центре Москвы, рассказали, чем занимался мужчина в столице.

Один из друзей, Вадим Нестеров, рассказал, что родившийся в Нижневартовске 34-лений Алексей родился в простой семьи, жили они бедно. Параллельно с учебой в техникуме мужчина работал на стройке, а после выпуска из университета института бизнеса и права работал на заводе несколько лет. По приезду в Москву работал менеджером в автомобильной фирме, а потом пошел в курьеры.

Вадим сообщил, что последние время общался с Алексеем мало, но, по его словам, он машину купил и «вроде неплохо устроился». При этом друг отметил, что Алексей был «очень добрым паренем».

«Он был одержим помощью бездомным животным. Собак особенно любил. Мог потратить последнее на дворняжек. А еще был случай, когда у нас общая знакомая тяжело заболела. Так, Леха год собирал деньги на ее лечение», - заявил Вадим и подтвердил, что Алексей был фанатом Бузовой и «все мечтал об Олечке своей».

Другие знакомые Алексея также не верят, что он мог захватить заложников.

«Леша ограбил банк? Что вообще происходит?» - сказала «КП» знакомая захватчика Ирина.

«Леша хороший парень. Пытался всегда всем помочь», - сказала его подруга Анастасия. Тем не менее она отметила, что у Алексея были проблемы с финансами и его «постоянно кидали с работой».

Как писал сайт kp.ru, захватчик имеет долги по кредитам на общую сумму более 1,8 млн рублей. Более того он признался, что был судим за угон и грабеж, а в банк Алексей пришел в банк с сумкой, в которой были обнаружены деньги. Теперь ему предстоит психиатрическая экспертиза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780780" frameborder="0"></iframe> Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

ИСТОЧНИК KP.RU