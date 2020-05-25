Последние новости на утро 25 мая 2020: В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

25 Май 2020 2020-05-25T06:59:50+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 25 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии раньше – не с 80, а с 75 лет. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, сообщает пресс-служба одного из авторов этого законопроекта, главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. В разработке документа принимали участие также вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

Роспотребнадзор предупредил, что употребление крепких спиртных напитков не поможет защититься от нового коронавируса COVID-19, как раз наоборот – может плохо отразиться на вашем здоровье в целом и иммунной системе в частности, поэтому во время карантина лучше не пить.

«Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так», - отмечается в сообщении ведомства.

Знаменитый французский актер с российским паспортом Жерар Депардье, который сейчас прописан в Новосибирске и там же зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право претендовать на государственную поддержку, в частности – может воспользоваться налоговой отсрочкой, но делать этого звезда мирового кинематографа не собирается. Об этом рассказал юрист актера Юрий Мосман.

«Жерар Депардье, как индивидуальный предприниматель – деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу», - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ночью снилась медсестра в скафандре»: коронавирусный дневник журналистки

Корреспондент «Комсомолки» пополнила статистику больных COVID-19. Часть 1 (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Как я победила тяжелую форму коронавируса: «Чувствуешь адскую боль во всем теле, но плачешь от счастья, ведь можешь дышать!»

Москвичка с тяжелой формой коронавируса вела дневник и подробно записывала все симптомы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU