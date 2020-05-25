2020-05-25T06:59:50+03:00
Общество

Последние новости на утро 25 мая 2020: В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 25 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
«КП» – о последних новостях на утро 25 мая 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 25 мая 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии раньше – не с 80, а с 75 лет. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, сообщает пресс-служба одного из авторов этого законопроекта, главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. В разработке документа принимали участие также вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

Роспотребнадзор предупредил, что употребление крепких спиртных напитков не поможет защититься от нового коронавируса COVID-19, как раз наоборот – может плохо отразиться на вашем здоровье в целом и иммунной системе в частности, поэтому во время карантина лучше не пить.

«Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так», - отмечается в сообщении ведомства.

Знаменитый французский актер с российским паспортом Жерар Депардье, который сейчас прописан в Новосибирске и там же зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право претендовать на государственную поддержку, в частности – может воспользоваться налоговой отсрочкой, но делать этого звезда мирового кинематографа не собирается. Об этом рассказал юрист актера Юрий Мосман.

«Жерар Депардье, как индивидуальный предприниматель – деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу», - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ночью снилась медсестра в скафандре»: коронавирусный дневник журналистки

Корреспондент «Комсомолки» пополнила статистику больных COVID-19. Часть 1 (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Как я победила тяжелую форму коронавируса: «Чувствуешь адскую боль во всем теле, но плачешь от счастья, ведь можешь дышать!»

Москвичка с тяжелой формой коронавируса вела дневник и подробно записывала все симптомы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запрещенный на Украине певец Валерий Сюткин вспомнил, как выпил с Зеленским пять литров самогона
"У меня есть замечательный джентльмен": Трамп рассказал, кто пишет за него в Twitter
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней, даже если у них положительный тест
Последние новости на утро 25 мая 2020: В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Трамп рассказал, что всю свою президентскую зарплату отдает на борьбу с коронавирусом
Губернатор Приморья пообещал отремонтировать больницу после пожара
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года составило 49840 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 мая 2020 года составило 33515 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 мая 2020: количество выздоровевших превысило 5,5 тысяч
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года возросло до 1993 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 25 мая 2020 года составило 163 913 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 25 мая 2020: количество заболевших идет на спад
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе ослабления карантина
Жерар Депардье может претендовать на господдержку, как пострадавший от пандемии коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысяч
Роспотребнадзор: Алкоголь не защищает от коронавируса
Пожар в приморской больнице локализован, никто не пострадал
Бельгийцы подали в суд на правительство из-за карантина
Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники
Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка
Появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве
В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет
В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы