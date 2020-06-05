2020-06-05T00:11:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 июня 2020 года увеличилось до 2 806 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 5 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Эпидемиологическая ситуации, вызванная новой коронавирусной инфекцией, постепенно улучшается, но пока что рано говорить о ее полной стабилизации.Эпидемиологическая ситуации, вызванная новой коронавирусной инфекцией, постепенно улучшается, но пока что рано говорить о ее полной стабилизации.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 июня 2020 года увеличилось до 2 806 человек. Жертвами заболевания в российской столице за минувшие сутки стали 57 пациентов с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 5 384 летальных исхода после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 169 человек. Среди заболевших в настоящее время в стране числится более 231 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.

Эпидемиологическая ситуации, вызванная новой коронавирусной инфекцией, постепенно улучшается, но пока что рано говорить о ее полной стабилизации. Как ранее писал сайт kp.ru, врач назвал главный критерий возвращения к нормальной жизни после коронавируса. Произойдет это долгожданное событие, по его словам, не ранее октября этого года, когда уровень иммунитета к болезни у населения страны и Москвы в частности составит 50 процентов.

Прогнозы по возвращению россиян к нормальной жизни оценили в Кремле. Дмитрий Песков отметил, что их должны сообщат только люди, мнение которых основывается на сведения от экспертов, эпидемиологов и медиков, а что заявлять о долгосрочных прогнозах для всей России следует с осторожностью.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города смогут вернуться к привычной жизни через год. Носить маски людям предстоит до начала массовой вакцинации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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