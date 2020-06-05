Захарова объяснила, почему в США ищут иностранное вмешательство в протесты

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:48:03+03:00

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США в очередной раз пытаются объяснить внутренние проблемы внешними факторами, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее об иностранном вмешательстве в протесты в США заявил генеральный прокурор Уильям Барр.

- Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие, - заявил он на пресс-конференции.

Захарова прокомментировала РИА Новости это заявление, назвав его "очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами".

- Во-вторых, - неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство, - добавила представитель российского МИД.

Напомним, протесты начались в конце мая в Миннесоте после того, как прохожие сняли на видео задержание 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полиция задержала его за то, что он расплатился в магазине фальшивой 20-долларовой купюрой. Один из полицейских, Дерек Шовин, прижал его к земле и больше восьми минут давил коленом на шею. Через несколько часов Флойд умер в больнице.

Протесты в Миннеаполисе быстро распространились на большинство штатов, а вскоре перешли в беспорядки, погромы и поджоги. Сейчас протесты из-за полицейской жестокости проходят в Великобритании и Франции.

Дерек Шовин арестован, ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782385" frameborder="0"></iframe> Протесты против расизма превратились в погромы, Нью-Йорк.

ИСТОЧНИК KP.RU