2020-07-05T07:03:05+03:00
Общество

Последние новости на утро 5 июля 2020: В Совфеде объяснили, почему Россия имеет право выдвигать требования к Украине

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 5 июля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«КП» – о последних новостях на утро 5 июля 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 5 июля 2020 годаФото: REUTERS
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Россия – единственная страна, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Так российский сенатор прокомментировал недавнее заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что Москва не может ничего требовать от Киева, потому что бывшая советская республика теперь – независимое государство.

О том, что «никто ничего не может требовать от Украины», Зеленский заявил, когда отвечал на вопрос журналистам, действительно ли России потребовала от Киева в ближайшее время принять закон об особом статусе Донбасса.

«Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза», - сказал Сергей Цеков.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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