Последние новости на утро 5 июля 2020: В Совфеде объяснили, почему Россия имеет право выдвигать требования к Украине
Россия – единственная страна, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Так российский сенатор прокомментировал недавнее заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что Москва не может ничего требовать от Киева, потому что бывшая советская республика теперь – независимое государство.
О том, что «никто ничего не может требовать от Украины», Зеленский заявил, когда отвечал на вопрос журналистам, действительно ли России потребовала от Киева в ближайшее время принять закон об особом статусе Донбасса.
«Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза», - сказал Сергей Цеков.
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ИСТОЧНИК KP.RU