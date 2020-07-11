От каких травм погибли участники группы Дятлова, рассказал эксперт
Все туристы группы Дятлова, погибшие на безымянном перевале в 1959 году, погибли от переохлаждения и от травм, характерных для гибели от схода лавины, заявил эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции Комсомольской правды.
- Они до последнего боролись за жизнь группы, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, - рассказал Курьяков.
Он также отметил, что у одного из участника группы, Семёна Золотарёва, были сломаны рёбра, а все переломы, выявленные у погибших туристов, были причинены "давлением страшной силы".
Проект, посвящённый тайне гибели туристов в 1959 году, также опубликован на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU