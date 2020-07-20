2020-07-20T10:23:04+03:00
В мире

В Иране казнили шпиона ЦРУ, передавшего информацию о Кассеме Сулеймани

Шпионаж начали расследовать ещё до гибели генерала
Ася КУЗНЕЦОВА
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Иран казнил обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о СулейманиИран казнил обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о СулейманиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Ирана казнили сегодня, 20 июля, Махмуда Мусави Маджда. Его обвиняют в шпионаже на ЦРУ, а также передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, передаёт агентство Tasnim. Также он обвиняется в работе на израильскую разведку "Моссад".

Расследование его работы на спецслужбы началось до гибели Сулеймани и не относится к убийству генерала по приказу президента США Дональда Трампа.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 31 декабря десятки протестующих напали на посольство США в Багдаде, дипломатов пришлось эвакуировать.

3 января ВВС США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада и убили генерал-лейтенанта и командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Власти США сочли его организатором нападения на американских дипломатов.

В ответ Иран нанёс ракетные удары по иракской базе, где должны были находиться американские военнослужащие. Сначала власти США заявили, что никто не погиб и не пострадал, но позднее признались, что в результате удара есть раненые.

Затем Тегеран по ошибке сбил пассажирский самолёт Международных Украинских авиалиний, приняв его вылет за атаку США. На борту погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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