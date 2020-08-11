Последние новости на утро 11 августа 2020: один протестующий погиб во время столкновений в Минске

Последние новости на утро 11 августа 2020 Фото: REUTERS

Последние новости на утро 11 августа 2020 года: завершился второй день массовых акций протеста и столкновений с правоохранительными органами в Белоруссии после оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента республики. В этот раз не обошлось без жертв – министерство внутренних дел страны сообщило о смерти одного из протестующих. Мужчина, по данным ведомства, хотел бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа, однако оно взорвалось у него в руках. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Кроме того, Следственный комитет Белоруссии завел уже 21 уголовное дело по факту применения насилия к правоохранителям, хулиганства и нарушения общественного порядка. Задержаны более 80 человек.

Тем временем, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заразились более 20 миллионов человек в разных странах мира. Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что эпидемия может завершиться в развитых странах только к концу следующего года, а менее развитым государствам понадобится еще один дополнительный год, чтобы восстановиться. Несмотря на это, глава ВОЗ заявил, что в борьбе с коронавирусом виднеются первые проблески надежды.

Пандемия серьезно сказалась и на экономике населения многих стран. На фоне этого в России решили увеличить пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи. Поправки в закон уже разрабатывают специалисты Минтруда, поскольку нынешних выплаты не всегда хватает для того, чтобы вывести семью из бедности, то есть среднедушевые доходы всё равно оставались ниже прожиточного минимума. Пособие предложили увеличить почти в два раза.