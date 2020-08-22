«Стыдно и противно»: Доктор Мясников высказался о Ефремове в суде

Михаил Ефремов в корне изменил свою позицию после устроенного им смертельного ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный доктор и телеведущий, главврач московской больницы №71 Александр Мясников назвал поведение актера Михаила Ефремова на вчерашнем заседании суда «жалким зрелищем».

«Смотрю новости. Ефремов.... Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?! Унизительно жалкое зрелище», - написал знаменитый теледоктор в своем Telegram-канале.

«Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну, пофантазируем). И что: пойдёшь как ни в чем не бывало?! Накатишь рюмочку и закусаешь груздём?», - продолжил он.

Александр Мясников задался вопросом, что было бы, «если бы во время войны такой Ефремов в плен бы немцам попал – на что бы он пошёл, чтобы спасти свою шкуру»?

«Фу, мне стыдно и противно», - подытожил врач.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу Михаил Ефремов, которому за пьяное ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве грозит от пяти до 12 лет колонии, заявил на суде, что отказывается от своих адвокатов.

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Пашаев тут же стал оправдываться, мол, Ефремову показалось, что суд именно его ненавидит. А судья предложила актеру помощь в поисках нового адвоката (подробности).

Адвокаты Ефремова не знают, что делать дальше: похоже, второй тайный свидетель испугался

Сначала адвокаты обвиняемого заявили, что их второй тайный свидетель не готов сегодня дать показания. А потом три часа зачитывали уже отклоненные ходатайства (подробности).