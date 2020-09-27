Последние новости на утро 27 сентября 2020: Выживший при крушении Ан-26 курсант рассказал об авиакатастрофе под Харьковом

Курсант Вячеслав Золочевский – единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом. Фото: Пресс-служба президента Украины

Последние новости на утро 27 сентября 2020 года. Курсант Вячеслав Золочевский – единственный, кому удалось выжить при крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом, – рассказал, что он помнит о катастрофе. Оказалось, что курсант не прыгал из самолета, как писали ранее.

В сам момент авиакатастрофы 20-летний курсант был без сознания, а когда очнулся, выбрался из охваченных огнем обломков борта и, еще не понимая, что вообще происходит, помог своему товарищу Виталию Ольховскому потушить горевшую на нем одежду. Потом их обоих доставили в больницу, за жизнь Виталия всю ночь боролись врачи ожогового центра, но он получил 90% ожогов тела и умер утром 26 сентября.

Накануне молодого человека в военном госпитале посетили президент Украины Владимир Зеленский и глава Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Алексей Кучер.

Главная «хитрость» коронавируса COVID-19 заключается в том, что организм не сразу дает иммунный ответ на вторжение инфекции, через некоторое время. Об этом рассказал американский вирусолог Шэйн Кротти, пояснив, что новый коронавирус уклоняется от «первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени», в частности, избегая «раннего ответа интерферона первого типа».

26 сентября в России выявили более 7,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Такой рост заболеваемости объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

К слову, в последнее время и в Белоруссии растет число заразившихся коронавирусом, а причиной этому, как пояснил и.о. министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич служат протестные акции оппозиции. Дело в том, что демонстранты выходят на свои митинги и марши без масок, собираются большими группами и даже не думают соблюдать социальную дистанцию.

Этой ночью хакеры взломали сайты государственной Белорусской телерадиокомпании (БТ) и ОНТ. О своей ответственности за организацию этой кибер-атаки уже успела заявить хакерская группировка, которая называет себя «Кибер-Партизаны».

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