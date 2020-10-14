Трамп после лекарства от коронавируса «почувствовал себя суперменом»

Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Пенсильвании Фото: REUTERS

Выступая на очередном предвыборном митинге в штате Пенсильвания, президент США Дональд Трамп рассказал сторонникам о своем чудесном исцелении после заболевания коронавирусом и волшебном средстве от COVID-19.

Правда, он не смог его назвать, но речь шла об экспериментальном коктейле противовирусных антител производства компании Regeneron. Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, чем лечили главу Белого дома и сколько это стоило.

Трамп признался, что точно не знает, что именно он принимал, но «что бы это ни было», средство сразу ему помогло.

«Я очень быстро почувствовал себя хорошо. Не знаю, что это было. Антитела... Антитела... Не знаю, я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен», - приводит слова американского лидера ТАСС.

Он также поблагодарил лечивших его врачей и добавил, что если ты президент и вдруг заболел, то вокруг тебя очень много докторов.

Напомним, вылечившийся от коронавируса в рекордно короткие сроки Трамп вернулся к предвыборной кампании и уже выступил перед своими сторонниками в своем родном штате Флорида. Глава Белого дома отметил, как много людей собралось на встречу с ним, и заявил, что готов «крепко расцеловать» каждого присутствующего на митинге – и мужчин, и женщин.