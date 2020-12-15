Захар Прилепин прокомментировал возможность новой войны в Донбассе

Захар Прилепин на Радио «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный российский писатель и политик, глава и основатель партии «За правду» Захар Прилепин ответил ведущему Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Сергею Мардану на множество вопросов. В частности, о возможности новой войны в Донбассе.

По его словам, возобновлением активных боевых действий на юго-востоке Украины «грезят фрики украинские».

«Там (на Украине) процентов 7-12 этих параноиков, которые искренне уверены, что они вот сейчас попрут и просто пролетят до Урала… Нет, конечно», - сказал Захар Прилепин.

Писатель отметил, что ситуация в Донбассе в горячую фазу 2014 – 2015 годов не перейдет.

«Сейчас. Но эта проблема может реанимироваться на любом новом политическом повороте. И, если мы не признаем Донбасс, не введем его в состав России, не выдадим два миллиона паспортов всем жителям Донбасса, конечно же, нам придется там воевать. Это безусловно», - добавил Захар Прилепин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Позже, 1 мая, российский лидер упростил порядок предоставления гражданства дополнительным категориям украинцев, а в июле ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей.

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