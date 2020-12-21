Исторический максимум: курс биткоина поднялся выше $24 тысяч

Курс биткоина продолжает расти Фото: REUTERS

Курс самой популярной в мире виртуальной валюты продолжает стремительно расти: биткоин в ходе торговой сессии поднялся до своего исторического максимума и к полуночи по московскому времени стоил уже больше 24 тысяч долларов.

По данным на 23:47 (мск) 21 декабря цена биткоина достигла отметки в 24,205 тысячи долларов, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, биткоин был введен в обращение в 2009 году, сначала его стоимость была невысокой, но курс уверенно рос, и в начале ноября 2017 года электронная денежка стоила уже семь тысяч долларов, а в декабре курс биткоина даже пробил отметку в 18 тысяч долларов, но затем стал быстро снижаться, потом – снова расти. В конце июня прошлого года, например, за один биткоин давали почти 12,5 тысяч долларов, в начале весны этого года его цена опускалась ниже $4000, а в конце осени превысила отметку в 18 тысяч долларов.

Между тем, по словам многих экспертов, в том числе аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта, реальная стоимость биткоина равна нулю и его нельзя оценивать как валюту из-за отсутствия процентной ставки.

К слову, ранее «КП» рассказывала о новом российском законе, регулирующем цифровые финансовые активы, и о том, стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту.