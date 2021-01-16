Сторонники Трампа, штурмовавшие Капитолий 6 января, планировали \\"схватить и убить выборных должностных лиц\\", заявляет агентство Associated Press со ссылкой на заявление федеральных прокуроров. Издание также отмечает, что об этом написано в ходатайстве прокуратуры по делу Джейкоба Чансли из Аризоны, который участвовал в захвате Капитолия одетым в меховую шапку с рогами и с копьём в руках.- Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, подтверждают, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц, - сообщается в ходатайстве.Associated Press также отмечает, что Чансли оставил в зале заседаний Конгресса послание с угрозами в отношении вице-президента США Майка Пенса.При этом прокурор столичного округа Колумбия Майкл Шервин заявил во время брифинга, что власти Вашингтона не обладают прямыми доказательствами того, что участники беспорядков в Капитолии планировали убийства.- На данный момент у нас нет каких-либо прямых доказательств команд убийства или захвата, - заявил Шервин.Прокурор отметил также, что расследование инцидента продолжается, но властям Вашингтона необходима помощь других городов, поскольку многие участники штурма приехали в день захвата Капитолия из других частей страны.Напомним, 6 января 2021 года толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа, протестующих против результатов выборов и победы Джо Байдена, прорвалась через службу безопасности Капитолия и заняла некоторые позиции в здании. Все сотрудники эвакуированы, а сессия Конгресса для официального оформления победы Джозефа Байдена сорвана.В результате штурма Капитолия погибли пять человек. Сайт KP.ru сообщал, что Конгресс позже утвердил победу Джо Байдена, а ФБР завело 160 дел в связи с нападением на Капитолий.йт