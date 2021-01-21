Меркель поздравила Байдена и Харрис с инаугурацией

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена и Камалу Харрис с инаугурацией в качестве нового президента и вице-президента США. Их официальное вступление в должность глава немецкого правительства назвала «торжеством демократии».

Об этом сообщил пресс-секретарь кабинета министров Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.

«Мои сердечные поздравления президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с инаугурацией, которая стала торжеством демократии», - приводит слова Меркель официальный представитель кабмина ФРГ.

Ангела Меркель добавила, что с приходом новой американской администрации она «с нетерпением ждет открытия новой главы германо-американской дружбы и сотрудничества».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 января ровно в полдень по местному времени (20:00 мск) демократ Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом США, а 45-й американский лидер Дональд Трамп утром покинул Вашингтон и вместе с женой Меланьей улетел в свое флоридское поместье «Мар-а-Лаго». Правда, обещал вернуться.

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