Последние новости на утро 27 января 2021: Путин и Байден по телефону договорились продлить СНВ-3

«КП» – о последних новостях на утро 27 января 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 27 января 2021 года. Поздним вечером во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В частности, главы двух стран обсудили вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

После этого глава российского государства внес в Госдуму на рассмотрение законопроект о продлении Договора. Ожидается, что документ будет ратифицирован уже сегодня.

Кроме того, во время разговора с коллегой из Москвы новый американский лидер заявил, что Вашингтон намерен и впредь поддерживать «суверенитет Украины». Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, президент США «позвонил президенту Путину с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал в эфире радио «Комсомольская правда» и целых полтора часа отвечал на вопросы наших журналистов Елены Кривякиной и Владимира Ворсобина. Речь, в том числе, зашла о несанкционированных митингах и «дворце в Геленджике».

Тем временем обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда обсуждала с читателями способы защититься от телефонных мошенников, а также какие изменения в законодательстве и банковском деле помогут остановить работу кол-центров на зонах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России и иммунитете против «британского» штамма COVID-19. Во вторник, 26 января в стране выявили самое небольшое число новых случаев заражения за несколько месяцев – 18,24 тысячи. В последний раз этот показатель составлял менее 19 тысяч только 3 ноября 2020 года.

Стабилизацию эпидемиологической ситуации в январе объяснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он считает, что это произошло благодаря тому, что люди во время длинных новогодних каникул реже выходили на улицу и дольше оставались дома, меньше общались между собой и «фактически находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса».

К слову, известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев выступил на пресс-конференции, посвященной первым итогам вакцинации от коронавируса. Эксперт оценил ситуацию, дал прогноз дальнейшего развития пандемии, а также ответил на конкретные вопросы, которые сейчас волнуют многих. Например, когда начинает работать иммунитет против COVID-19 после прививки и есть ли вакцины для детей.

Новость дополняется.

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