Последние новости на утро 13 марта 2021: Politico сообщила о готовящихся санкциях США против "Северного потока - 2"

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 13 марта 2021 года. Власти США готовят дополнительные односторонние санкции, направленные против газопровода "Северный поток - 2", сообщает газета Politico. Как отмечают источники издания, на данный момент этот процесс находится в стадии реализации и может быть завершен до мая текущего года, когда правительство страны должно представить законодателям отчет. При этом, президент Америки Джо байден, как уточняют источники, намерен одновременно как остановить постройку "Северного потока — 2", так и укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о дефиците средств для глобального проекта ACT-Accelerator по борьбе с коронавирусом. Несмотря на выделенные 11 миллиардов долларов, проекту необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов.

Власти американского города Миннеаполис заплатят семье погибшего афроамериканца Джорджа Флойда 27 миллионов долларов за урегулирование иска. Речь идет о федеральном иске против города и четырех офицеров, участвовавших в аресте Флойда, в результате которого он погиб от удушья.

В России цена бензина побила исторический рекорд. Ключевая причина повышения - рост цен на нефть на мировом рынке. С начала года топливо на оптовых рынках подорожало на 10%.

Картина французского актера и режиссера Альбера Дюпонтеля "Счастливо оставаться" получила кинопремию "Сезар" как лучший фильм по версии Французской киноакадемии.

Эта же работа получила награды еще в двух номинациях: "лучший режиссер" и "лучший сценарий".

В ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах. Считается, что чаще всего бьются в пятницу (1 693) и субботу (1 693) в период с 17:00 до 19:00 часов. На эти дни приходится порядка 35% от общего количества ДТП.

Загадки антител: когда даже высокий уровень не спасает от тяжелого ковида. В то время как низкий уровень может давать надежную защиту - разбираемся в парадоксах работы иммунной системы.

Внутри американского аналитического центра "Атлантический совет" при НАТО "разгорелась война" из-за статьи, посвященной России, сообщает Politico. Эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуза опубликовали на сайте Atlantic Council материал, в котором они высказывают мнение, что США в отношениях с РФ следовало бы "не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека".