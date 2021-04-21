В Нью-Йорке после оглашения вердикта по делу Флойда начались демонстрации в защиту темнокожих

После оглашения вердикта по делу Флойда в Нью-Йорке начались митинги и шествия Фото: REUTERS

После того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) огласили обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в Нью-Йорке начались демонстрации в знак поддержки темнокожих (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»).

Митинги и марши проходят в разных районах мегаполиса, в акциях участвуют сотни людей, многие из которых считают, что для восстановления справедливости одного решения присяжных мало. Пока демонстрации носят довольно мирный характер, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая прошлого года задушил коленом при задержании белый полицейский, в Штатах вспыхнули массовые протесты и беспорядки. В частности, протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.

Во вторник, 20 апреля, коллегия присяжных заседателей признала бывшего полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иного и не ждали: жюри присяжных признало Дерека Шовина в убийстве Джорджа Флойда

Американский экс-полицейский признан виновным по всем предъявленным ему обвинениям (подробности).