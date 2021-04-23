Путин согласился сделать выходными с 1 по 10 мая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на брифинге в пятницу, 23 апреля, заявил, что майские праздники в 2021 году будут увеличены. Таким образом россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

- Анна Юрьевна, я сам неоднократно говорил. На федеральном уровне и региональном, будут призывать прислушиваться к специалистам. И если вы считаете это необходимо, мы сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу, - сказал президент отвечая на соответствующий вопрос главы Роспотребнадзора Анны Поповой о майских праздниках. Президент обещал подписать указ уже 23 апреля 2021 года.

Путин согласился сделать выходными с 1 по 10 мая. Фото: графика kp.ru.

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб рассказала kp.ru, что президент РФ уже дал поручение кабмину проработать предложение о продлении майских праздников на всю первую декаду мая. Она подчеркнула, что Путин положительно отнесся к этой инициативе. Бессараб также назвала несколько причин, по которым будут увеличены майские праздники.

Первая из них - это некоторый рост в ряде регионов числа заболевших коронавирусом. По мнению политика, "мы слишком плотно начали общаться" и встречаться без масок, забыли про социальную дистанцию, и поэтому неплохо было бы на некоторое время "отдалиться друг от друга".

Второй причиной Бессараб считает элементарный отдых, который людям просто необходим после напряженного периода с ковид.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что продленные выходные дни не будут являться новым локдауном.

Ранее с инициативой продлить майские праздничные дни выступал лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. Он отмечал, что в теплый весенний период россияне готовятся к летнему сезону и продление выходных было бы одобрено многими гражданами. При этом он предложил забрать несколько дней из новогодней неделе, потому как, по словам политика, зимой люди в основном не выходят из дома.

В распоряжении kp.ru оказался и результат опроса портала SuperJob. Согласно ему, 50% опрошенных граждан России ожидали, что власти страны примут решение об увеличении выходных дней в мае.