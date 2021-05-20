Президент Чехии прочел отчет по Врбетице через 10 дней после получения

Президент Чехии Милош Земан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специально подготовленный для президента Чехии Милоша Земана отчет контрразведки об инциденте в деревне Врбетице поступил в Пражский град 7 апреля, однако глава государства смог ознакомиться с документом только через десять дней – 17 апреля, да и то лишь со слов других людей. Содержание доклада ему пересказали премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер, возглавляющий МВД республики Ян Гамачек, сообщает издание Denikn.

По его сведениям, поступление отчета Службы безопасности и информации Чехии в Пражский град было документально зафиксировано по всем правилам работы с секретными документами, после чего он поступил на стол президента для ознакомления. Но Земан бумаги не прочел, потому что, как утверждают источники Denikn, сотрудники президентской администрации не доложили ему об этом отчете.

Напомним, как писал сайт kp.ru, месяц назад премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице, в причастности к которым Прага обвинила Россию, не были актом государственного терроризма. Однако Чехия, хоть и не считает ЧП восьмилетней давности нападением на страну, все равно призывает всю Европу «в знак солидарности» высылать российских дипломатов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что решением выслать 18 наших дипломатов власти Чехии подтвердили, что у них нет собственной линии поведения как на международной арене, так и в отношениях с Россией.

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Скандал со взрывами в 2014 году чешских складов с оружием, в которых Прага бездоказательно обвинила Россию, получил неожиданное развитие. Сегодня с чрезвычайным телевизионным обращением по этому делу выступил президент Чехии Милош Земан (подробности).