Последние новости на утро 21 мая 2021: Сенаторы США пытаются восстановить санкции против «Северного потока — 2»

«КП» – о последних новостях на утро 21 мая 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 21 мая 2021 года. Группа из 14 американских сенаторов-республиканцев представила на рассмотрение коллег законопроект о санкциях США против российского газопровода «Северного потока – 2».

Как пояснил один из авторов этой инициативы, законодатель от штата Северная Дакота Кевин Крамер, если документ будет принят, он обяжет американскую администрацию ввести ограничения в отношении «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода. По его словам, решение президента США Джо Байдена не вводить санкции против оператора газопровода «грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене». Между тем, Белый дом признал, что остановить строительство трубопровода практически невозможно, он готов уже на 95 процентов.

Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» сказал, что наша страна периодически сталкивается с попытками где-то её «укусить» или что-то от нее «откусить», но «они должны знать – те, кто собираются это сделать, – что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться».

С сегодняшнего дня россияне могут получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке. Теперь вычет можно оформить без сбора документов и необходимости посещать налоговую. Все, что нужно – заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.