В США назвали возможность достроить «Северный поток — 2» подарком Путину

Газопровод «Северный поток — 2» достроен на 95% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Своим отказом вводить санкции против проекта «Северный поток — 2» и предоставив возможность достроить газопровод в Европу, президент США Джо Байден сделал своему российскому коллеге Владимиру Путину «многомиллиардный подарок», считает американский сенатор-республиканец Тед Круз.

Таким мнением законодатель поделился на своей странице в Twitter. Круз даже поинтересовался, приедет ли Путин на встречу с Байденом в Женеве 16 июня «с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Белый дом признал, что остановить строительство трубопровода практически невозможно, он готов уже на 95 процентов. После этого группа из 14 американских сенаторов-республиканцев представила на рассмотрение коллег законопроект о санкциях США против «Северного потока – 2».

Как пояснил один из авторов этой инициативы, законодатель от штата Северная Дакота Кевин Крамер, если документ будет принят, он обяжет американскую администрацию ввести ограничения в отношении «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода. По его словам, решение Байдена не вводить санкции против оператора газопровода «грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене». Между тем,

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